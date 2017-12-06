Совет Федерации переселяют в новое здание в центре Москвы

Совет Федерации вскоре может переехать в новое здание на Большой Петровке. С прежним оно будет соединено надземным переходом.

Представители Управления делами президента сообщают, что в распоряжение Совета Федерации появится еще одно здание в центре Москвы. Старое, в то же время, останется на месте и продолжит выполнять свою прямую функцию, однако будет соединено с новой постройкой надземным переходом.

Подобные сведения были получены журналистами во время пресс-конференции. Застройщики отметили, что здание будет располагаться на Большой Петровке, а на его строительство потребуется максимум три года.

К тому же, стало известно, что в данный момент на этом месте располагается здание 1917 года. Согласно плану, в новом помещении Совета Федерации будут доступны кабинеты для ее членов, залы заседаний, а также огромная парковка и прочая инфраструктура.

Строительство обещает быть законченным уже к 2020 году.