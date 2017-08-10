"Дикие" северокорейские болельщицы взбесили иностранцев на Олимпиаде

Делегация из КНДР, которая отправилась в Пхенчхан для поддержки своих олимпийцев, взбесила иностранных болельщиков и пользователей социальных сетей. Отмечается, что северокорейские болельщицы мешали другим смотреть соревнования своими громкими песнями, танцами и флагами.

В соцсетях стало появляться большое количество видеороликов, на которых запечатлены болельщицы из КНДР, которые приехали на Олимпиаду поддержать своих спортсменов. Все бы ничего, если бы девушки, облаченные в красные спортивные костюмы, не мешали другим наблюдать за соревнования. "Дикие" северокорейские болельщицы то и дело хором распевали песни, размахивали руками и флагами, вскакивали со своих мест и пускались в пляс.

Это начало раздражать не только иностранцев, которые приехали поддержать олимпийцев, но и пользователей соцсетей. На кадрах появившихся в Сети видео видно, что люди то и дело встают со своих мест и уходят в проход, так как шоу северокорейских болельщиц мешает им наблюдать за Играми.

Ролики с болельщицами из КНДР моментально становятся вирусными, а в соцсетях отмечают, что это самое дикое, что им приходилось когда-либо видеть.