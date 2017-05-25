Во Львове юноша в качестве эксперимента прогуливался с российским флагом

Во Львове нашелся отчаянный смельчак, который отважился прогуляться по историческому центру города с российским флагом на плечах. Как утверждает "экспериментатор", тот хотел изучить реакцию окружающих людей на подобную провокацию.

Никому не секрет, что в Украине, тем более Западной, крайне негативно относятся к России, и в частности, к ее государственной символике. Доказательством этому послужил так называемый закон о "декоммунизации", принятый там не так давно.

Однако, местный блогер решил на себе испытать весь гнев украинского народа и в качестве эксперимента начал разгуливать по Львову с российским флагом. Более того: молодой человек даже имел смелость обращаться к прохожим с просьбой его сфотографировать.

Не удивительно, что отнюдь не всем подобная затея авантюриста пришлась по душе. Хотя некоторые люди равнодушно выполняли простбу юноши или просто проходили мимо, то остальные требовали от молодого человека снять флаг, называя его поведение совершенно неприемлемым, а Россию- "страной-оккупантом".

Надолго, впрочем, дерзости парню не хватило: после того, как дело начало откровенно "пахнуть жареным", ему пришлось спрятать флаг, дабы не спровоцировать беспорядки.