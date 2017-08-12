29-летняя девственница из-за отвращения к сексу забеременела с помощью ЭКО

29-летняя девственница из Канады забеременнела, так и не имея близости с мужчиной. Ее оплодотворение произошло с помощью процедуры ЭКО, так как мысли о сексе вызывают у нее лишь отвращение.

Зарубежные СМИ сообщают об уникальном случае, в ходе которого девственница решила прибегнуть к искусственному оплодотворению, чтобы завести ребенка. Она рассказывает, что немногие могут понять ее и не верят, что она не желает близости с мужчинами. Тем не менее, девушка утверждает, что не врет, и объясняет, что виной всему ее здоровье.

По словам беременной девственницы, она больна гипопитуитаризмом. Это заболевание, при котором у человека не выделяется необходимое количество гормонов, которые участвуют в процессах полового созревания, а также отвечают за влечение к противоположному полу. Девушка рассказывает, что за всю жизнь у нее были отношения, однако очень короткие. Она пробовала целоваться, однако при этом не чувствовала к партнеру ничего, кроме отвращения.

Девушка добавляет, что несколько лет назад у нее начали просыпаться материнские чувства. Она сильно захотела ребенка и поэтому прибегнула к процедуре ЭКО. Также она говорит, что даже после родов не хочет быть с мужчиной, даже несмотря на то, что у ребенка не будет отца.