Зоологи разыскивают на сайте знакомств пару сексуальной и зеленой лягушке

В Боливии зоологи создали анкету на сайте знакомств для того, чтобы найти невесте 11-летнему самцу сеуэнкасской водяной лягушки Ромео. В анкете отмечается, что Ромео зеленый и сексуальный самец, который ищет самку для создания семьи и выведения потомства.

Отмечается, сеуэнкасские водяные лягушки в среднем живут до 15 лет, а Ромео уже исполнилось 11. Зоологи опасаются, что он остался единственным представителем своего вида и потому, отчаявшись, создали его анкету на сайте знакомств. В анкете указано, что Ромео обладает шармом и сексуальностью, а также отмечается, что он зеленый.

По словам ученых, Ромео не склонен к шумным вечеринкам, он больше любит проводить теплые и уютные вечера дома, а не на застольях. Исследователи также отметили, что самец предпочитает вкусно питаться, потому ему нужна спутница, которая сможет накормить "до отвала". Зоологи отметили, что несмотря на возраст, Ромео все же надеется найти любовь всей жизни, родить детей, завести домашнего питомца, например, червяка или улитку.

В анкете сказано, что Ромео ищет свою Джульетту и рассмотрит всевозможные варианты. Стоит отметить, что ученые также полагают, что люди, которые просмотрят анкету Ромео, растрогаются и сделают пожертвование, чтобы помочь сохранить редкий вид сеуэнкасской водяной лягушки.