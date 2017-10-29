В Майами в католической школе уволили учительницу-лесбиянку

В Майами уволили учительницу-лесбиянку из-за заключения брака со своим партнёром. Инцидент произошёл в католической школе, где Джоселина Морфи вела уроки в младших классах.

Женщину уволили 8 февраля, спустя сутки после свадьбы. Это вызвало большой резонанс в обществе. Дело в том, что власти Майами в основном выступают за защиту прав представителей секс-меньшинств, а руководство католической школы в результате сочло аморальным пребывание Джосселины Морфи на должности учителя младших классов. Директор заведения подчеркнул, что учительница-лесбиянка может своим примером заставлять школьников вступать в браки с представителями того же пола. Сама же женщина подала иск в суд, считая ненормальным увольнение после однополого брака. Судебное разбирательство запланировано на 15 февраля.

«Майами-Дейд имеет местное постановление, которое запрещает дискриминацию на основе сексуальной ориентации, но есть исключение для религиозных организаций», - сказал Тони Лима, представитель директора католической школы. В результате дело может быть проиграно, считают эксперты.