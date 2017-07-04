В США у 11-летнего мальчика в руке выросла улитка

Американские врачи нашли в руке у 11-летнего мальчика морскую улитку. Отмечается, что ребенок получил рану в водоеме и улитка угодила туда, продолжая расти все это время.

Как стало известно, в больницу Лос-Анджелеса обратился 11-летний мальчик со странным наростом на руке. Ребенок отметил, что он причиняет ему дискомфорт, потому попросил что-то сделать с данным наростом. Проведя операцию и вскрыв абсцесс, медики обнаружили в руке у ребенка морскую улитку.

Она попала в рану, которую мальчик получил в водоеме, она затянулась, надежно спрятав улитку под кожей. Все это время моллюск продолжал расти, достигнув уже около 4 миллиметров. Мальчик решил забрать морскую улитку себе, однако в обычной среде моллюск скончался уже на следующий день. \

Медики отметили, что ранее подобные случаи нигде не фиксировались и таких операций не проводили.