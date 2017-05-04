В США во время проведения Суперкубка над стадионом пролетел НЛО

В США во время проведения Суперкубка заметили НЛО. Корабль пришельцев удалось заснять жителю Миннесоты, кода тот пролетал над спортивным стадионом Bank Bank и улетел в сторону Луны.

Как стало известно, в США во время Суперкубка одному из жителей Миннесоты удалось заметить в небе таинственный космический объект. Очевидец рассказал, что проезжал на своем автомобиле рядом со стадионом Bank Bank, когда вдруг его взгляд зацепил в небе светящийся объект. По его словам, он успел заснять НЛО, которое пролетело над стадионом и направилось в сторону Луны. Мужчина утверждает, что видел самых настоящих гуманоидов, а снимок, который он передал уфологам - подлинный.

Стоит отметить, что уфологам все же удалось поймать мужчину на лжи. Они заметили на снимке следы фотошопа. Их также засмущал факт, что кроме мужчины, который предоставил снимок, больше никто не заметил корабль пришельцев, несмотря на то, что стадион был полон людьми. По словам уфологов, свидетелями полета НЛО должны были стать еще как минимум пара человек.