Больше ста человек в День Святого Валентина пройдут голышом в Сан-Франциско

Больше ста человек в День Святого Валентина, 14 февраля, пройдут голышом в Сан-Франциско в рамках парада. Цель – продемонстрировать, что парам необходимо открываться перед любимыми людьми, как сообщает VistaNews.

Благодаря климату Сан-Франциско можно полностью обнажиться, не заболев при этом. По словам Джипси Тауба, организатора парада, мероприятие совершенно правильное. Люди не должны стесняться показывать своё тело перед теми, кого любят. Начнут мероприятие на улице Кастро, а закончат перед мэрией.

В проведении 14 февраля есть символизм – для нудистов День Святого Валентина – это главное событие. Стоит отметить, что первое такое мероприятие прошло 5 лет назад. Тогда в нём участвовали 76 человек, которые выкрикивали, что настоящие чувства не нуждаются в одежде. В 2018 планируется появление на параде больше сотни участников. Продлится он 2 часа, все действия согласованы с властями Сан-Франциско.