Трамп и Маск начали выманивать биткоины у пользователей Twitter

Злоумышленники нашли новый способ выманивать у пользователей Сети криптовалюту. Так, теперь хакеры представляются миллиардером Илоном Маском и американским президентом Дональдом Трампом и просят пользователей Twitter присылать им биткоины.

Как стало известно, в Twitter появилось несколько фейковых аккаунтов Илона Маска и Дональда Трампа, через которые хакеры выманивают у людей криптовалюту. Они просят прислать им биткоины в обмен на солидное вознаграждение. Стоит отметить, что посты с подобными просьбами они не только размещают на своих аккаунтах, но и оставляют в комментариях на страницах высокопоставленных чиновников.

Например, "Дональд Трамп" предложил прислать ему 0,2 биткоина, а в обмен пользователи "гарантировано" получат 250 биткоинов. Такое же предложение поступает и от руководителя Space X.

Представители Twitter заявили, что им известно о проблеме, фейковые аккаунты миллиардера и президента будут удалены. Отмечается, что только при поверхностном анализе экспертам удалось найти около 30 фейковых аккаунтов.