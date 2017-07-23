Шериф установил вывеску отеля «есть места» у здания тюрьмы. Необычная надпись появилась во Флориде.

Рик Стейли шериф округа Флэглер установил у здания тюрьмы информационную вывеску. Она выполнена в стиле отельных указателей и подсвечивается неоновым светом.

Надпись гласит: «Green Roof Inn» (в переводе: Отель «Зеленая крыша»). Кроме этого из информационного щита можно узнать, что отель не предоставляет выбора меню, а все душевые являются общими. К тому же, в услуги организации включен бесплатный трансфер от здания суда до тюрьмы. Но о приватной жизни в стенах заведения можно забыть.

Также вывеска привлекает потенциальных постояльцев наличием дизайнерских наручников, а также робы особой расцветки. Но главным достоинством отеля стало постоянное наличие свободных мест.

Как сообщается, шериф заказал вывеску отеля на деньги, которые были конфискованы после продажи наркотиков.

Рик Стейли считает, что таким образом предупредит о том, что тюрьма совсем не похожа на бесплатную комфортабельную гостиницу, как могут подумать некоторые. А вывеска «есть места» должна заставить задуматься о своих действиях и предупредить преступные намерения.