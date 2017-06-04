НЛО или квадрокоптер: над Североморском был замечен странный объект

В небе над Североморском в Мурманской области местный житель запечатлел на видеокамеру странное явление. Над жилыми зданиями в воздухе повис подозрительный светящийся объект, то ли НЛО, то ли квадрокоптер.

В связи со "слитием" в Сеть очередного видео с участием НЛО, в одной из социальных сетях возникла настоящая дискуссия по поводу происхождения светящегося объекта. Автор ролика снабдил его характерным звуковым рядом, еще больше подогревая интерес зрителей к данному явлению.

На самом видео можно заметить светящуюся точку в ночном небе, находящуюся в воздухе статично, без каких-либо передвижений в пространстве.

Поклонники уфологии и попросту мнительные личности заключили, что на снятом ролике действительно фигурирует НЛО, однако скептики отдают предпочтение теории об обычном квадрокоптере. Впрочем, что именно летающий объект делал над Северомоском остается сокрытым.