Студенты из США организовали секс-испытание с толстыми женщинами

Руководству Корнелльского университета стали известны сведения о тайном соревновании студенческого содружества Zeta Beta Tau, заключающемся в сексе с полными представительницами прекрасного пола. Происшествие имело место еще в прошлом году, однако скандал прогремел только сейчас, после обнародования соответствующей информации.

Секс-скандал вокруг студентов Корнелльского университа заключался в том, что братство ZBT организовало такого рода флешмоб, который заключался в необходимости совокупления с как можно большим количеством толстых женщин. Стоит отметить, что сами девушки не были осведомлены о данном состязании, которое носило оскорбляющее название "Свиная прожарка".

Когда дело дошло до руководства университета, представители братства всячески отрицали свою причастность к данному конкурсу. Они заявляли, что руководству не могла прийти в голову такая скверная мысль о дискриминации женщин.

Однако, в конечном итоге, глава студенческого братства все же схлопотал срок, и ему повезло, что он оказался условным на два года.