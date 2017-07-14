АТОР: В Амстердаме туристам запретили рассматривать проституток

АТОР на своем сайте опубликовал предупреждение о том, что власти Амстердама запретили туристам появляться в Квартале красных фонарей организованными группами и рассматривать проституток. Новые правила будут введены с апреля текущего года.

Как рассказали в АТОР, теперь во время экскурсии по Кварталу красных фонарей, гидам следует наблюдать за туристами, чтобы они не рассматривали и не фотографировали девушек, рекламирующих свои услуги. Также правительство Амстердама постановило, что туристам следует воздержаться от организационных походов в Квартал, однако если это произошло, к витринам с проститутками надо стоять спиной.

Помимо этого, власти ввели ограничение на количество человек в группе, теперь их может быть не более 20. Всем туристам запрещается курить и распевать алкоголь во время посещения Квартала красных фонарей, а также упоминается, что группа должна вести себя тихо. Если все вышеперечисленное будет нарушаться, то независимому гиду грозит штраф 190 евро, а со специалиста, работающего на туристическую компанию - 950 евро. Отмечается, что в случае трех нарушений, гиду грозит лишение лицензии.