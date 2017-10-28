В Аргентине женщина запечатлела момент инопланетного вторжения

Уроженка региона Ла-Прадера-де-Согамосо в Аргентине запечатлела с балкона собственной квартиры необычное сияние. Женщина уверена, что стала свидетельницей внеземного феномена.

Загадочное событие в Ла-Прадера-де-Согамосо имело место 4 февраля. Местная жительница находилась в квартире, когда заметила необычное сияние на улице. Когда она вышла на балкон, то заметила небольшой святящийся шар, который постепенно разросся до больших размеров.

Свидетельнице "инопланетного вторжения", как уверена сама женщина, удалось сфотографировать его, после чего выставила снимок в Сеть.

Однако скептики не поверили в версию о пришельцах и заключили, что огненный шар является ничем иным как проблеском света в фотообъективе камеры. Уфологи же в свою очередь всерьез приняли к рассмотрению фотографию и отметили, что вторжение инопланетян все-таки могло иметь место.