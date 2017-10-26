Житель Кубани использовал икону вместо пепельницы и выставил это в соцсети

Уроженец Краснодарского края проявил непростительное богохульство: молодой человек потушил сигарету об икону и принялся кичиться этим в социальных сетях. Дело приобрело настолько широкий резонанс, что им заинтересовались правоохранительные органы.

Сегодня в одной из соцсетей на просторах Интернета появилась шокирующая фотография, которую выставил молодой житель Кубани. На снимке он позирует с сигаретой в руке, которую тушит об икону около храма Архангела Михаила, находящейся в Горячем Ключе.

После публикации в сторону молодого человека посыпалась тонна критики и возмущения, а самим фактом хулиганства заинтересовались представители правоохранительных органов.

На все обвинительные заявления молодой кубанец отвечает категорическим отказом, утверждая, что данная фотография является фотошопом, и он никогда бы не позволил себе подобного осквернения святыни. Однако, зачем он публиковал снимок, так и осталось загадкой.

К тому же, внимание привлекает тот факт, что в имени самого аккаунта стоит цифра "666".