Жители Урала смогут увидеть и пощупать Челябинский метеорит

Работники музея истории Южного Урала стали инициаторами акции, согласно которой каждый желающий сможет прикоснуться к Челябинскому метеориту. Мероприятие станет доступно с 9:20 15 февраля.

На протяжении предыдущих четырех лет ученые стремились тщательным образом изучить Челябинский метеорит, узнать его состав, происхождение и вес. Однако космическое тело никак не хотело раскрывать свои тайны, и на данный момент (после падения его на Землю в Челябинской области) известен лишь тот факт, что монолит состоит из хондритов с невысоким содержанием железа. Вес метеорита слишком высок, чтобы его установить в точности, а потому эксперты сделали предположение, что он может достигать десятков тысяч тонн.

Насколько известно, метеорит приземлился 15 февраля 2013 года, и в честь пятилетия с этой даты работники Исторического музея приподнимут стеклянный купол над его обломком.

Ровно с 9:20 каждый желающий сможет прикоснуться к метеориту и ощутить под пальцами всю космическую энергию.