Жители столицы смогут на дому попробовать блины с фестиваля "Московская масленица"

В Москве все желающие смогут заказать на дом блины, представленные на площадке фестиваля "Московская масленица". Праздничная неделя продлится с 9 по 18 февраля.

Алексей Немерюк, являющийся руководителем столичного департамента торговли и услуг заявил о нововведении 2018 года в честь масленицы. В связи с тем, что в Москве в период 9-18 февраля пройдет фестиваль, посвященный торжеству, каждый желающий сможет заказать на дом любые виды блинов.

К тому же, Немерюк подчеркнул, что такая услуга будет доступна не только жителям Москвы, но и гостям столицы. Так, рестораны, с которыми заключен соответствующий договор, будут доставлять блины даже в гостиничные номера на протяжении всей недели.

Алексей Немерюк поспешил заметить, что в 2018 году в столице открыто 25 площадок фестиваля "Московская масленица", и любой желающий м может попробовать около 170 видов различных блинов.