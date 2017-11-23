Минкультуры РФ: фильмом "Смерть Сталина" заинтересовалась Генпрокуратура

Окончательное решение о судьбе картины "Смерть Сталина" будет принято Министерством культуры России после соответствующего решения Генеральной прокуратуры.

Об этом заявляет глава министерства, Ольга Любимова. Сегодня, после беседы с журналистами, стало известно, что судьбу кинофильма "Смерть Сталина" будет решать непосредственно Генеральная прокуратура. В связи с этим, Министерство культуры не может в данный момент сказать, будет ли осуществлен запрет на демонстрацию картины в кинотеатрах.

Кроме того, Любимова отмечает, что департамент переполняется просьбами граждан о запрете "Смерти Сталина". Однако, несмотря на содержание прошений, отвечать на них Минкультуры не может, поскольку в дело вмешалась Генпрокуратура.

Стоит напомнить, 23 января текущего года было установлено, что Минкультуры отозвало прокатное свидетельство у кинофильма «Смерть Сталина».