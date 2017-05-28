В Шотландии фермер вызвал полицию из-за плюшевого тигра

В Шотландии фермер обратился в полицию, чтобы его спасли от опасного хищника, который оказался у него во дворе. Как позднее выяснилось, мужчину напугал плюшевый тигр.



В полицию поступило сообщение от крайне обеспокоенного мужчины, который заявил, что у него во дворе на ферме в районе Хэттона находится тигр. Он попросил полицию как можно скорее приехать, ведь хищник способен загрызть не только стадо коров, но и его самого. Вооружившись, полицейские отправились проверить, что там происходит.

Как выяснилось, оружие им не понадобилось, ведь "опасный хищник" оказался плюшевым. В свое оправдание 24-летний фермер заметил, что он был слишком напуган и не мог подумать, что тигр плюшевый, ведь тогда он переживал, как бы он не загрыз коров и не накинулся на него.