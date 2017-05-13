Биохакер прилюдно снял штаны и вколол себе вакцину против герпеса

Аарон Трайвик из компании Ascendance Biomedical снял с себя штаны на конференции по биохакингу и вколол себе вакцину против герпеса, которая еще не экспериментировалась на людях. Генеральный директор уже не впервые прилюдно совершает странные поступки.

Накануне на конференции по биохакингу, которая проходила в Остине (штат Техас, США), Аарон Трайвик снова совершил странный поступок. Генеральный директор корпорации Ascendance Biomedical на глазах у всех полностью снял с себя штаны и вколол себе в ногу инъекцию вакцины, которая до этих пор ни разу не была тестирована на людях. Эксперименты с ней проводили лишь на грызунах. Вероятно, Трайвик и стремился к результату, который, собственно, и последовал после его странного поступка. Присутствующие на конференции были шокированы тем, что он сделал вколол себе самодельную инъекцию.

Хотя Аарона Трайвика называют биохакером, его не признают в профессиональных кругах. Считается, что компания Ascendance Biomedical не сотрудничает с теми, кто действительно имеет образование, согласно которому может изобретать вакцины. Тем не менее, ее гендиректор уверен, что занимается стоящим делом, а потому намерен и дальше привлекать к себе внимание неординарными поступками.