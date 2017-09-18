Киев признал угрозой российскую книгу о самогоноварении

Правительство Украины запретило ввозить и продавать на территории страны еще несколько книг "Издательства АСТ" из России, так как они несут угрозу для безопасности государства. В число запрещенной литературы попала книга "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки".

Как стало известно, власти Киева добавили в список запрещенной российской литературы еще три книги. Среди них оказалось издание "По ту сторону вдохновения", автором которого является Юрий Поляк, а также "Патриот" Андрея Рубанова. Кроме того, правительство не хочет, чтобы украинцы варили самогон по ГОСТу СССР. В связи с этим была запрещена книга "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки". Отмечается, что данная литература угрожает безопасности Украины.

Стоит напомнить, что еще в начале 2017 года украинское правительство подписало закон, который запрещает ввоз на территорию страны "иностранной продукции антиукраинского содержания".