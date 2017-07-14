Пользователи Сети перепутали фотосессию украинских полицейских с порнофильмом

Пользователи социальных сетей высмеяли фотосессию украинских полицейских, сравнив фото с премьерным показом порнофильма или грядущим стриптиз-шоу. Кадры с фотосессии опубликовали в группе "Типичный Киев" в Facebook.

На снимках трое девушек-полицейских и два молодых человека в форме позируют на фоне спортивных снарядов. Пользователи соцсети отметили, что сама студия выглядит довольно вульгарно, а девушки похожи на стриптизерш или эскортниц.

В Сети начали высмеивать фотосессию, отмечая, что с такими "полицейскими" всем жителям Украины грозит опасность, а опубликованные кадры больше похожи на анонс какого-нибудь порнофильма или стриптиз-шоу. Другие же поинтересовались, сколько преступников избежали наказания за совершенное преступление, пока правоохранители позировали, а также отметили, что поднять штангу на фото они смогут только впятером сразу.

Многие стали шутить по поводу того, что девушки похожи на работниц в сфере эскорта, поэтому стали назначать им цену и предлагать их услуги.