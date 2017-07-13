В Новой Зеландии неблагодарная чайка заклевала своего спасителя и умерла

В Новой Зеландии мужчина подобрал на обочине чайку с подбитым крылом и решил похвастаться своим героическим поступком. Вместо благодарности, чайка начала клевать своего спасителя и скончалась.

Новозеландец Роберт Тахау на обочине дороги заметил покалеченную птицу. Подойдя ближе, он заметил, что у чайки перебито крыло. Мужчина забрал птицу с собой, чтобы оказать ей помощь и доставить в ветклинику. Пока он вез птицу, решил похвастаться своим героическим поступком в соцсетях. Он начал рассказ, как вдруг внезапно раненная чайка принялась заклевывать своего спасителя, чего мужчина не оценил, громко выругавшись.

Тахау попробовал отправить чайку на лечение в ветклинику и Общество за этичное обращение с животными, однако оба учреждения оказались закрыты. В результате чайка скончалась, так и не дождавшись помощи.