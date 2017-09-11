В Бухаресте верующие сорвали показ фильма о геях

В Бухаресте верующие с иконами вышли на сцену и сорвали показ фильма "120 ударов в минуту". Во время своей акции они стали петь гимн Румынии и выходить на сцену с различными плакатами.

Как стало известно, фильм "120 ударов в минуту" был показан в Бухаресте, в кинотеатре Музея румынского крестьянина. Во время демонстрации киноленты несколько людей из зала принялись громко распевать гимн Румынии, а также стали призывать Господа спасти свой народ.

После этого митингующие встали, вышли на сцену и развернули заранее приготовленные плакаты с надписями. Цель своего протеста верующие объяснили тем, что данный фильм рассказывает о геях, а румынский крестьянин является православным христианином, поэтому показ данной картины в этом кинотеатре не уместен.

Отметим, что картина "120 ударов в минуту" рассказывает об общественниках, которые выступают против безразличия общества к людям, больным СПИДом.