В Китае мусульман-уйгуров увезли в политические лагеря. Всего в воспитательных учреждениях закрытого типа содержится более 120 тысяч человек.

Жители Синьцзян-Уйгурского административного района Китая бьют тревогу в правозащитные организации по всему миру. Стало известно, что многие граждане Поднебесной, которые исповедуют ислам, оказались на территории специальных политических воспитательных лагерей.

Там они поют патриотические китайские песни, разговаривают исключительно на китайском языке, который не является для народа уйгуров родным, а также пристально изучают идеи построения общества в государстве под руководством главы КРН Си Цзиньпиня.

Сообщается, что в таких учреждениях уже оказалось более ста тысяч человек. Из многих поселений забирают сразу целыми семьями по 3-4 человека из дома. Также есть информация, что потенциально опасных, по мнению центральных властей Китая, граждан сажают в тюрьмы. В районах компактного расселения уйгуров устанавливают камеры слежения и GPS-датчики на транспортные средства.