В США учительница наступила на чернокожего школьника. Инцидент произошел в одной из школ Нью-Йорка на «уроке рабства».

Американские издания сообщили подробности инцидента, который произошел в неблагополучном районе крупнейшего мегаполиса США. Известно, что учительница средних классов проводила урок, на котором пыталась рассказать в собственной манере про годы рабовладельческого строя. Белокожая учительница попросила выйти перед всем классом трех чернокожих учеников и предложила им лечь на живот. Затем она спросила, знают ли они, что такое быть рабом и наступила ногой на спину подопечных.

Об этом случае стало известно от самих учеников школы Нью-Йорка. После того, как «урок рабства» начали активно осуждать родители и пользователи Сети, преподавателя отстранили от работы. Однако спустя всего несколько дней, когда немного затихли споры, ее вновь вернули в образовательное учреждение. К расследованию случая подключились правоохранительные органы США.