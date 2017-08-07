Facebook забанил учителя, который выложил вагину

1 февраля состоялся суд между учителем и Facebook. Администраторы соцсетей забанили Фредерика Дюрана за то, что он выставил на своей страничке картину с вагиной.

Картина, выставленная учителем, дело рук французского живописца Гюстава Курбе, который назвал свое произведение «Происхождение мира». С 2011 года, после того, как Дюрана забанили, он на протяжении семи лет ждал слушания во Франции, не смотря на то, что по правилам Facebook все спорные вопросы рассматриваются в США. Преподаватель требовал восстановить его данные, но компания этого не сделала, опираясь на то, что по прошествии 90 дней после блокировки, происходит полное удаление данных. Результаты слушания будут известны в марте, когда судом примется окончательное решение. Защитник Дюрана настаивает на том, что «Происхождение мира» - это прежде всего культурное наследие Франции, но никак не порнографическая работа.

С 2015 года вступили в силу новые правила соцсетей. Теперь изображение нагих людей в произведениях искусства, не относят к нарушению правил. «Происхождение мира» написано еще в 1866 году. Длительное время картину относили к провокационной и не выставляли публично. Сейчас произведение можно увидеть в музее Орсе.