В Канаде судебный пристав выстрелил в молодого человека на глазах у его матери

Судебный пристав в канадском городе Маниваки выстрелил на глазах у матери в 18-летнего парня. Молодой человек получил пулю прямо в голову.

Страшный инцидент произошел в городе Маниваки (Канада), во время которого дежурный констебль в местном суде выстрелил в молодого парня. Как сообщают представители правоохранительных органов, 18-летний юноша в сопровождении матери оказались в здании суда.

Парень захотел вытащить у констебля телескопическую дубинку, а тот, в свою очередь, предпринял попытку выставить молодого человека из здания суда. Однако, когда юноша оказал сопротивление, констебль достал табельное оружие и выстрелил ему в голову на глазах у матери юноши.

К счастью, парень остался жив и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.