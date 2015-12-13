Сурок Фил напророчил долгую зиму в США

По старой традиции 2 февраля в Пенсильвании отмечают день сурка. Вот уже второй год подряд сурок-предсказатель Фил пророчит длинную зиму в США.

Утром сегодня из норки на холме Гобблер-Ноб достали спящее животное, весом в 10 кг. При условии, если сурок спрячется от своей тени в нору, значит зима будет еще 6 недель. Если же Фил не увидел свою тень и никуда не спрятался, значит пришел конец зимы. Но и в этом году 2 февраля сияло солнышко.

Такую традицию привезли с собой немцы. Изначально барсук предсказывал погоду. Но так как в Пенсильвании такие животные отсутствуют, то выбрали ответственным сурка. Впервые такая идея зародилась в 1886 году. Уже спустя три года был создан клуб сурка. Сурок стал настоящей звездой, которую приглашают на телевидение, снимают фильмы и даже он пришел в гости к правителю США Роанльду Рейгану. У Фила есть 6 помощников, которые могут заменить его в любой момент, когда это станет необходимо. С позапрошлого столетия поменялось уже несколько поколений сурка, ведь живут они в среднем до 6 лет. День сурка приносит стране порядка 1 млн долларов. В этот день сюда съезжается приблизительно 30 тысяч туристов.