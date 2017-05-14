Китаянки знают, как правильно получать побои от мужчин

В Китае образовали частную школу морали, где девушек учат ублажать своих мужей и смиренно принимать от них побои.

Бывший заключенный, который отсидел за убийство 11 лет, организовал школу морали для женщин Китая. Там преподают как правильно общаться с мужчиной, как смиренно принимать побои от него и как его ублажать. Также женщинам напоминают, что они не ровня для мужчин. Согласно их учению, даже если любимый поднял руку, то это не повод подавать на развод. Видео с такого урока попало во всеобщий доступ в интернете. Когда многие узнали о существовании такого учреждения, то это повергло их в шок. Так как такое обращение с женщинами в 21 веке абсолютно недопустимо. Все знания можно получить бесплатно. Тут еще и накормят вегетарианской едой.