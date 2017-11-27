Американская пара вместо выигрыша в тысячу долларов получила 1 миллион

Супружеская пара из США пришли получить выигрыш в лотерее в размере одной тысячи долларов, но вместо этого получили в тысячу раз больше, чем планировали, сообщают СМИ.

Сидни Ули и ее супруг Стив приехали в центральный офис компании в Индианаполисе с целью забрать свой выигрыш, который они получили в лотерее Powerball. Супруги планировали забрать свою тысячу, но вместо этого их ожидал приятный сюрприз. Как только они попали в здание, представители данной лотереи начали брать интервью у удивленной женщины. В то время как Стив, посмотрев на призовой чек, лежавший на столе, с удивлением заявил, что там не тысяча долларов.

Работники лотереи подтвердили супругам, что они на самом деле смогли выиграть миллион. Изначально победители удивились, но затем позвонили в банк предупредить о крупной сумме перевода.

Как отмечают СМИ, Ули нашла пару старых лотерейных билетов, когда наводила порядок в одном из ящиков стола. Предварительно проверив, нет ли среди них выигрышных. Один, из которых был счастливым, в нем совпало 5 из 6 цифр. Американка была уверена, что их ожидает приз в размере одной тысячи. Женщина на протяжении нескольких лет приобретает лотерейные билеты по два раза за неделю, но до этого момента ей не удавалось выиграть ни единого доллара.

Супружеская пара пока не определилась, на что они планируют потратить призовой миллион.