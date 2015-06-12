Раздели до нитки: Китайский пенсионер обнажился из-за маленькой пенсии

Пожилой мужчина из Китая решил позировать художникам «в чем мать родила» из-за маленькой пенсии. Однако из-за подобного рода деятельности от пенсионера отказались все родственники.

Ван Сучжун, уроженец китайского города Чэнду, решил на старости лет «тряхнуть стариной» и начал позировать обнаженным для местных художников. Объясняет подобное хобби мужчина тем, что его пенсии, составляющей всего 700 юаней, что в эквиваленте равняется 6250 рублям, не хватает для нормальной жизни, а потому его решение продиктовано объективными обстоятельствами.

Таким образом, господин Сучжун за день подобной работы получает 100 яаней. Пенсионер работает натурщиком по 8 часов ежедневно и совершенно не смущается, говоря о своем роде деятельности.

Однако, как выяснилось, дети и внуки пенсионера не разделают подобного его рвения к искусству и даже заявили, что не придут на его похороны.