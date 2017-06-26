В Японии у «девочек для сна» появится дополнительная грудь

В Японии у подушек «девочки для сна» появится дополнительная грудь. Импланты постельной принадлежности будут иметь различные размеры.

В Японии уже несколько лет выпускается специальный и уникальный набор огромных подушек, на которых нарисованы с эротическим подтекстом популярные героини анимэ. Мужское население страны восходящего солнца обожает эти подушки за необычный внешний вид, но скоро они будут выглядеть еще более вызывающе.

Известно, что производители намерены пойти дальше и предложить для покупателей дополнительные элементы. Так, предлагается оснастить подушки, которые прозвали «девочками для сна», имплантами в виде женских грудей. Они будут иметь три различных размера: от маленького до большого, согласно индивидуальным предпочтениям покупателей.

Общая стоимость постельных принадлежностей составит около 125 долларов США. Подушку можно приобрести отдельно. В Японии уверены, что подобные подушки станут популярными 14 февраля – в День всех влюбленных.