Ким Чен Ын прокатился на троллейбусе

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил троллейбусный завод в Пхеньяне. Мероприятие произошло после реконструкции предприятия.

Глава Северной Кореи сегодня посетил завод по производству троллейбусов. На предприятии налажен выпуск машин общественного транспорта нового поколения. Ким Чен Ын внимательно ознакомился с внешним видом троллейбусов, посидел в салоне транспорта и поговорил с руководством предприятия.

Отмечается, что при этом северокорейский лидер не скрывал свои приятные впечатления и эмоции и сообщил, что доволен новыми машинами. Они должны начать работу в ближайшее время на маршрутах столицы КНДР.

Троллейбусная система Пхеньяна была открыта в 1962 году и долгое время парк подвижного состава не менялся и приходил в негодность. Не так давно модернизированное предприятие начало выпуск новых машин.