В Мексике хирурги спасли женщину от 34-килограммовой опухоли

В Мексике хирурги удалили 57-летней жительнице Пуэрто-Рико гигантскую опухоль на яичниках. Образование весило 34 килограмма.

Тибас Соня Лопез на протяжении долгих восьми лет не решалась прийти за помощью врачей. 57-летняя жительница дождалась, когда опухоль стала весить 34 килограмма и заняла 80 процентов брюшной полости. Гигантское образование составляло 27 % общего веса тела пациентки.

29 января в пуэрториканском городе Сан-Хосе хирурги больницы Hospital Mexico в количестве пяти человек избавили Лопез от опухоли. Удаленная опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной и сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

К слову, 34-килаграмовая опухоль поэрториканки является абсолютным рекордом и достойна быть занесена в Книгу рекордов Гиннеса.