В Уэльсе несовершеннолетним запретили прокалывать интимные места

В Уэльсе несовершеннолетним гражданам запретили прокалывать интимные места. Об этом сообщили западные новостные агентства.

Британские таблоиды распространили информацию о новых законах, вступивших в действие в Уэльсе. Теперь молодые люди до 18 лет не смогут делать себе пирсинг в интимных местах. Такая процедура возможна только после наступления совершеннолетия.

В частности, на законодательном уровне запрещено прокалывать язык, гениталии и соски. Для того, чтобы операция могла состояться с соблюдением закона, необходимо предоставить мастеру по пирсингу необходимые документы, которые подтвердят возраст клиента. За неисполнение требований закона, в регионе Соединенного Королевства предусмотрены штрафы.

Об этой проблеме серьезно заговорили тогда, когда у многих молодых людей начали проявляться проблемы со здоровьем. Поскольку в этом возрасте организм продолжает развиваться, то есть значительный шанс попасть в зону риска.