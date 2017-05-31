Порноресурс Pornhub предложил полиции США сотни литров интимной смазки. Об этом руководство компании написало на странице своего Twitter.

Известный сетевой развлекательный ресурс для взрослого зрителя Pornhub сделал неожиданное предложение представителям полиции американского города Филадельфия. В преддверии важного матча по американскому футболу есть возможность принять в дар от порно-портала интимную смазку, чтобы обезумевшие преданные болельщики не могли залезать на столбы освещения после окончания игры. Такое предложение коммерсанты сформулировали на страницах популярной социальной сети Twitter, где разместили фото подарка.

Отмечается, что спортивное мероприятие привлечет немалое количество поклонников. По традиции они стремятся залезть на фонарные столбы. Чтобы этого граждане США не делали, органы правопорядка придумывают особые способы защиты от нарушений.

Ранее полицейские планировали использовать продукцию компании Crisco, однако пищевой жир этого производителя легко воспламеняется и от идеи пришлось отказаться.

Как восприняли предложение Pornhub в городских властях, пока не сообщается.