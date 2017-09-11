В Великобритании детям вместо «Паддингтона-2» показали порно

В Великобритании учителя академии Западного Мидленда устроили для учеников показ семейного фильма «Приключения Паддингтона-2». Однако, вместо кадров картины о добром медвежонке дети от 6 до 9 лет увидели порнофильм.

Учителя пояснили случившееся происшествие ошибкой в работе техники. По словам директора школы, решившего объясниться с родителями детей, в академии действуют меры по предотвращению распространения запрещённых материалов. Однако, по невыясненным обстоятельствам, случилась ошибка, в результате которого дети увидели порно.

Родители детей, которым случайно показали порно, пришли в негодование от случившегося. Они требуют от представителей академии развернутых пояснений. По словам родителей, дети в таком возрасте очень впечатлительны и такие кадры могут сильно на них повлиять.

Как оказалось, учителя решили показать детям новый фильм о медвежонке. Они пригласили в зал для просмотра учеников от 6 и 9 лет. Однако, вместо ожидаемого фильма на экране появились кадры из порно. Дети были сильно впечатлены увиденным и поделились этим с родителями. Скандал теперь предали огласки, а педколлектив старается извиниться.