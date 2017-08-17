В Смоленске на строительной площадке обнаружили бомбу

В Смоленске при проведении земляных работ на строительной площадке обнаружили бомбу. Специалистами был сделан вывод, что снаряд принадлежит к временам Великой Отечественной войны.

Сегодня, 31 января, стало известно об инциденте на Краснинском шоссе Смоленска. На строительной площадке работники обнаружили бомбу. После вызова отряда специальных работ ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» стройку на площадки приостановили.

Вследствие проведенной экспертизы было выяснено, что бомба действительно относится к временам Великой Отечественной войны. Это был авиационный снаряд ФАБ-50.

Согласно данным правоохранителей, бомба изъята и уничтожена в установленном порядке.