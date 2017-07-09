Ростуризм предупредил о вероятных задержках авиарейсов из Таиланда
Вчера, 20:45 \\ В мире

Представители Ростуризма предупреждают россиян о вероятных задержках рейсов самолетов из Таиланда. Подобные неудобства связаны с плохими погодными условиями в Таиланде и проливными дождями.

 Сегодня на сайте Федерального агентства по туризму призывает граждан хорошо подумать, прежде чем планировать поездку в Таиланд. Ростуризм отмечает, что погодные условия в стране оставляют желать лучшего из-за непрекращающихся проливных дождей.

Таким образом, вероятны задержки авиарейсов из Таиланда, что является крайне негативным завершением отдыха.

Кроме того, согласно сведениям Ситуационно-кризисного центра МИД России в центральных и южных районах Таиланда возможны масштабные затопления.

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