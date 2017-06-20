В Подмосковье 16-летний подросток погиб под колесами электрички

В Подмосковье скоростная электричка насмерть сбила 16-летнего парня. Трагический инцидент произошел сегодня, около 17 часов.

Сегодня, 31 января, стало известно о трагедии, произошедшей в Московской области на железнодорожных путях Казанского направления. Согласно предварительным данным, около 17 часов 16-летний подросток оказался под колесами электрички.

Юноша погиб на месте, и прибывшие по вызову медики не смогли оказать ему должной помощи.

Выдвигается версия, что парень переходил пути в неположенном для этого месте. На данный момент подробности происшествия уточняются.