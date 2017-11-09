Соловьев прокомментировал конфликт в студии между Сванидзе и Шевченко

Владимир Соловьев заявил, что конфликт в студии программы «Радиорубка» между историком Николаем Сванидзе и журналистом Максимом Шевченко вполне мог бы не произойти. Ведущей ток-шоу стоило предотвратить его.

Насколько известно, журналист Максим Шевченко непосредственно во время эфира передачи «Радиорубка» вступил в конфликт с историком Николаем Сванидзе на почве роли Иосифа Сталина в мировой истории. Фигура этого политика настолько спорная, что Сванидзе и Шевченко подрались просто в студии.

Однако известный телеведущий Владимир Соловьев отметил, что драка произошла также по вине ведущей передачи, которой стоило бы предотвратить потасовку.

Соловьев подчеркнул, что в политических ток-шоу зачастую возникают подобные ситуации, и профессионализм ведущего в том и заключается, чтоб не допустить рукоприкладства.