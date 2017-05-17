Россельхознадзор дал разрешение на ввоз томатов с пяти турецких компаний

С 1 февраля на прилавки российских магазинов поступят томаты с пяти турецких компаний. На данный момент россияне могут приобрести овощи от трех поставщиков.

Напомним, Россия запрещала ввоз овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после ухудшения отношений между двумя странами. Томаты поступали в количестве до 360-ти тысяч тонн, что составляло 34% рынка в России.

Вице-премьер Аркадий Дворкович отмечает, что в случае расширения поставщиков квота на томаты будет сохранена. Россельхознадзор дар разрешение еще пяти компаниям из Турции на поставку томатов после соответственного ознакомления с тепличными предприятиями.

Таким образом, было принято решение о необходимости расширения рынка поставки томатов из Турции, а нововведение вступит в силу с 1 февраля.