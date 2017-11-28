В Москве прошел сильнейший этой зимой снегопад

Снегопад за прошедшие сутки стал сильнейшим этой зимой. О результатах работы коммунальных служб сообщил заместитель градоначальника Москвы по благоустройству города Петр Бирюков.

Насколько отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, за сутки в столице зафиксирован самый сильный снегопад с начала зимы. За 24 часа выпало около 20 сантиметров снега, что определенно добавило работы коммунальным службам.

Таким образом, пришлось расчистить более 700 тысяч кубометров снега, задействовано более 13 тысяч единиц техники, и того больше работников.

Петр Бирюков ответственно заявляет, что с помощью работ коммунальных служб активно расчищаются тротуары и дороги, потому никаких проблем с передвижением по Москве возникнуть не должно, однако при возможности стоит все-таки отказаться от поездки на собственном транспорте.