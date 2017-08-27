СК начал проверку из-за пациента, который пролежал в луже крови в больнице Рязани

Следственный комитет начал проверку по факту возможной халатности врачей в Рязанской областной клинической больнице. Подозрения возникли из-за опубликованного в Сети скандального видео с лужей крови в приемном отделении.

Не так давно на просторах сети Интернет появилось видео из камер наблюдения в Рязанской больнице. На нем можно отчетливо увидеть лежащего на полу в приемном отделении человека без признаков сознания. Закадровый голос утверждает, что мужчина лежит так больше часа.

В связи с поступлением данного видеоролика в правоохранительные органы, Следственный комитет по Рязанской области начал проверку данного инцидента, произошедшего два года назад.

Главный врач больницы Дмитрий Хубезов отрицает все обвинения, отмечая, что работа врачебного персонала организована по высшему разряду.