Бразильянка намерена продать девственность , чтобы прокормить семью

19-летняя бразильянка приняла решение продать свою девственность из-за нищеты. Таким образом она хочет облегчить участь своей большой семьи.

Местное бразильское издание опубликовало статью о юной девушке, которая решила продать девственность и за счет вырученных денег помочь своей семье. 19-летняяи Розали Пиньо утверждает, что после предательства отца они едва сводят концы с концами, и на ее попечении сейчас лежит мать, два брата и три сестры.

На данный момент за девственность молодой бразильянке предлагают 500 тысяч евро, но Розали заявляет, что будет ждать более выгодных сделок, и примет окончательное решение в мае текущего года.

Однако, как именно она будет объяснять подобное будущему мужу, девушка еще не знает.