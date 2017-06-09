Умер «отец» кота Леопольда Анатолий Резников

Анатолий Резников, создатель мультипликационных картин про кота Леопольда, скончался сегодня в Германии. Ему было 77 лет.

Сегодня, 31 января, стало известно о смерти талантливого российского режиссера, «отца» кота Леопольда Анатолия Резникова. Критик Сусанна Альперина сообщает, что о трагедии ей сообщили друзья Резникова, находящиеся в Германии.

Анатолий Резников скончался в возрасте 77 лет сегодня около 11 часов дня.

Стоит напомнить, Анатолий Резников являлся известнейшим создателем анимации для детей, в частности, именно он придумал знаменитого кота Леопольда. Кроме того, Резников являлся лауреатом государственной премии Советского Союза за произведения литературы и искусства для детей.