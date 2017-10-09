Американке запретили взять на борт самолета павлина, чтобы бороться со стрессом

Американской художнице авиакомпания запретила взять на борт самолета павлина. По словам американки, она страдает аэрофобией, а птица должна была ей помочь справиться со стрессом.

Как стало известно, авиакомпания United Airlines запретила женщине взять с собой на борт самолета павлина. Женщина страдает аэрофобией, а павлин должен был помочь ей справиться со стрессом от перелета. В компании объяснили свой отказ тем, что птица не подошла под требования по весу, кроме того, художница не предоставила все необходимые документы и не уведомила за 48 часов о том, что летит с павлином.

Стоит отметить, что многие авиакомпании мира разрешают пассажирам брать с собой в самолет животных, чтобы справляться со стрессом во время полета, однако на определенных условиях. Владельцам животных требуется предоставить специальные сертификаты, заранее уведомить о полете в компании питомца, а также отправить любимца на осмотр к ветеринарным службам аэропорта.