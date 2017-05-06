На Google Maps обнаружили остров с демоническим лицом
Google Maps является отличным местом, где каждый желающий пользователь Сети может отследить по всему миру необычные объекты или даже НЛО. Так недавно на территории США был обнаружен страшный остров в форме демонического лица.
В округе Китсэп штата Вашингтон существует небольшой остров Бейнбридж, которой расположен в местном пруду. С высоты птичьего полета остров кажется нормальным. Однако внимательные пользователи Сети при помощи Google Maps заметили одну устрашающую деталь. Остров напоминает форму черепа демонического существа, у которого даже присутствуют глаза и рот.
Однако при увеличенном масштабе можно заметить, что форма «лица» была создана листвой. Местные жители все же опасаются острова Бейнбридж и предпочитают не подходить к нему близко.